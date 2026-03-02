Trump dice que el ataque a Irán podría durar más de cinco semanas

Washington, 2 mar (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este lunes que la operación contra Irán durará el tiempo que sea necesario y planteó la posibilidad de que se alargue más de cinco semanas.

«Sea cual sea el tiempo, está bien, lo que sea necesario, siempre lo haremos y lo hemos hecho desde el principio; proyectábamos entre cuatro y cinco semanas, pero tenemos capacidad para ir mucho más allá de eso», dijo durante un evento en la Casa Blanca. EFE

