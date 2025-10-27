Trump dice que el ensayo ruso de un misil no es apropiado y llama a poner fin a la guerra

1 minuto

Tokio, 27 oct (EFE).- El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó este lunes que el ensayo por parte de Rusia de un misil de crucero de largo alcance con propulsión nuclear no es «apropiado», y pidió al presidente ruso, Vladímir Putin, que se centre en poner fin a la guerra en Ucrania.

«No creo que sea apropiado», dijo el inquilino de la Casa Blanca en declaraciones a los periodistas abordo del Air Force One de camino a Japón, «una guerra que debería haber durado una semana ya casi cumple cuatro años. Esto es lo que debería hacer (Putin), en lugar de probar misiles».

Preguntado sobre si Estados Unidos se plantea imponer nuevas sanciones sobre Rusia por los nuevos desarrollos armamentísticos, el líder estadounidense respondió: «Ya lo descubriréis». EFE

