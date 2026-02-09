Trump dice que el espectáculo de Bad Bunny fue «uno de los peores de la historia»

1 minuto

Santa Clara (EE.UU.), 8 feb (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este domingo que el espectáculo de Bad Bunny en el descanso del Super Bowl LX fue uno de los peores de la historia y que nadie entendió una palabra del artista puertorriqueño.

«¡El espectáculo del medio tiempo del Super Bowl es absolutamente terrible, uno de los peores de la historia!», dijo el presidente en la red social Truth Social.

Y agregó: «Nadie entiende una palabra de lo que dice este tipo, y el baile es repugnante, especialmente para los niños pequeños que lo ven en todo Estados Unidos y en el resto del mundo».EFE

