Trump dice que el Gobierno Federal, y no los estados, debe regular mercados de predicción

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Washington, 26 may (EFE).- El presidente de EE.UU., Donald Trump, aseguró este martes que debe ser el Gobierno Federal, y no los estados, el que regule los mercados de predicción y cargó a su vez contra varios gobernadores que están tratando de aprobar marcos más restrictivos para estas controvertidas plataformas.

«Es de vital importancia que se mantenga la autoridad exclusiva de la CFTC (siglas de la Comisión de Negociación de Futuros de Productos Básicos de Estados Unidos) sobre los Mercados de Predicción y que estos prosperen», escribió Trump en un mensaje en Truth Social.

«Bajo mi liderazgo, estamos estableciendo unas ‘reglas de juego’ que constituyen el estándar de oro para los estados. ¡No podemos permitir que escoria como Chris Christie, Letitia James, Tim Walz y JB Pritzker dicten las normas!» añadió el republicano haciendo referencia al exgobernador de Nueva Jersey, a la fiscal general de Nueva York, y a los gobernadores de Minesota e Illinois, respectivamente.

De una u otra manera, las cuatro personas que menciona Trump están cargando contra los mercados de predicción, intentando que se los trate como juegos de azar regulados por cada estado, o bien están buscando evitar que miembros del sector público se beneficien en ellos usando información privilegiada.

«Otros países codician esta nueva forma de mercado financiero, y nosotros queremos mantenernos a la vanguardia», añadió el mandatario en su mensaje, en el que concluyó diciendo que el presidente de la CFTC, Mike Selig, «está realizando una tarea excelente».

En concreto, Letitia James ha asegurado que los mercados de predicción que funcionan de manera similar a las apuestas deportivas, podrían estar infringiendo las leyes de juego del estado de Nueva York y exponer a los usuarios a un gran riesgo a nivel financiero, unas palabras que han alabado tanto Walz como Pritzker.

Christie, por su parte, ha dicho abiertamente que estas plataformas son exactamente como los sitios de apuestas deportivas, y que por ello deben ser los gobiernos estatales quienes regulen su funcionamiento.

Las controversias en torno a los mercados de predicción como Kalshi o Polymarket se vienen multiplicando en semanas recientes en EE.UU., con casos como el del militar que ganó dinero empleando información privilegiada sobre la captura del expresidente venezolano Nicolás Maduro en enero.

Algunas voces críticas han alertado además sobre la existencia de mercados donde se puede apostar por la muerte de líderes políticos o por eventos violentos o desestabilizadores, subrayando el peligro de que esto motive a alguien que apueste en la plataforma a llevar a cabo alguna de estas acciones. EFE

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