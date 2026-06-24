Trump dice que el propio Infantino le pidió que entregara el trofeo al ganador del Mundial

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Washington, 24 jun (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este miércoles que fue el propio presidente de la FIFA, Gianni Infantino, el que le pidió que entregara el trofeo a la selección que gane el Mundial el próximo 19 de julio.

«Creo que Gianni ha hecho un trabajo fantástico y sí, me ha pedido que entrega la copa», aseguró Trump durante un encuentro abierto a los medios en el Despacho Oval de la Casa Blanca con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte.

El martes, el propio Infantino aseguró en televisión que el presidente estadounidense será el que entregará la copa al ganador de la final del Mundial que se juega el próximo 19 de julio en el estadio Metlife de East Rutherford, Nueva Jersey.

Trump ya protagonizó un momento bastante inusual cuando el año pasado hizo entrega del trofeo al Chelsea cuando ganó en ese mismo estadio el Mundial de Clubes y decidió permanecer en el estrado celebrando junto a los jugadores del equipo inglés.

El magnate neoyorquino alabó también el trabajo de Infantino en la organización del Mundial, que se está jugando en EE.UU., México y Canadá desde el pasado 11 de junio.

El mandatario admitió que en su país no existe tanta pasión por el fútbol como en otras naciones, pero se mostró encantado con las cifras que está arrojando el Mundial más grande que se ha celebrado hasta la fecha.

Las cifras de la FIFA apuntan a un torneo que está registrando llenos casi totales en los estadios pese a las críticas por los altos precios de los boletos, con promedios por encima de 60.000 espectadores por partido.

«Nunca se ha visto nada igual. Las cifras superan a cualquier otra cosa, y ese espíritu es tremendo», dijo Trump, que incluso comentó con Rutte, neerlandés, los buenos resultados que ha cosechado hasta el momento la selección de Países Bajos, que va primera del Grupo F, y también el equipo de EE.UU., que marcha líder del Encuadrado D.

«Puede que juguemos contra ustedes la final», bromeó el presidente estadounidense. EFE

asb/jrh

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