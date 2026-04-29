Trump dice que el Reino Unido le habría ayudado en Irán si fuera por Carlos III

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Washington, 29 abr (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este miércoles que el Reino Unido le habría ayudado en la guerra contra Irán si fuera por el rey Carlos III, con quien se reunió el jueves en la Casa Blanca.

«El rey es fantástico. Pasamos mucho tiempo juntos. Tuvimos largas conversaciones. Hablamos también sobre este asunto (la falta de apoyo de Reino Unido en el conflicto) Y creo que, si la decisión hubiera dependido de él, si hubiera estado en sus manos, probablemente nos habría ayudado con Irán», declaró Trump a la prensa preguntado por la visita de Estado del monarca.

El líder estadounidense ha sido muy crítico con el primer ministro británico, el laborista Keir Starmer, por su negativa a involucrarse militarmente a desbloquear el estrecho de Ormuz, cerrado por Irán en represalia por la ofensiva estadounidense. EFE

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