Trump dice que en un año abrirá 1.600 plantas de generación eléctrica en EE.UU.

2 minutos

Washington, 17 dic (EFE).- El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró este miércoles que en los próximos 12 meses abrirá 1.600 nuevas plantas de generación eléctrica, una cifra que calificó como un «récord histórico».

«Los precios de la electricidad caerán de forma drástica», indicó el mandatario en un discurso televisado a la nación en el que habló de sus logros de su primer año de vuelta en el poder en materia económica y arremetió contra su predecesor, el expresidente Joe Biden.

Trump agregó que el aumento de la infraestructura eléctrica en todo el país será el «eje central» de su estrategia para abaratar el precio de la electricidad y acusó a Biden de permitir un aumento del 30% en este servicio.

Según dijo el republicano, la apertura masiva de nuevas plantas permitirá aumentar la oferta energética a niveles nunca vistos, lo que presionará a la baja los precios no solo de la electricidad, sino de otros bienes y servicios vinculados al costo de la energía.

Según datos oficiales sobre precios minoristas de electricidad en Estados Unidos, el costo promedio por kilovatio-hora ha aumentado de manera sostenida en los últimos años.

Por ejemplo, el precio promedio de electricidad al por menor para todos los sectores era de aproximadamente 0,1059 USD/kWh al finalizar 2020 y subió a cerca de 0,1282 USD/kWh al término de 2024, con cifras intermedias siguiendo una tendencia al alza en 2025 también registrada en estadísticas recientes.

La afirmación de Trump llega en un momento en el que los ciudadanos de muchos estados están sufriendo agudos incrementos en sus facturas por el creciente consumo de energía de los centros de datos necesarios para el desarrollo de la inteligencia artificial. EFE

dte/asb/enb