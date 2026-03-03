Trump dice que España es un «socio terrible» y que «nadie» le dirá si puede usar sus bases

Washington, 3 mar (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este martes que España ha sido «un socio terrible» de la OTAN y advirtió de que «nadie» le dirá que no puede usar sus instalaciones, después de que el Gobierno español prohibiera el uso de las bases de Rota y Morón para la guerra de Irán.

«Algunas de las naciones europeas han sido de mucha ayuda, y otras en absoluto», dijo hoy Trump, que añadió que «algunos países europeos, como España, han sido terribles».

«De hecho, le dije a Scott que cortara toda relación con España», apuntó el presidente estadounidense en referencia al secretario del Tesoro, Scott Bessent, para a continuación sugerir un «embargo» comercial contra Madrid por su postura en la guerra de Irán.

Durante un encuentro con el canciller alemán, Friedrich Merz, en la Casa Blanca, Trump afirmó que «todo el mundo se ha mostrado entusiasmado, Alemania, todo el mundo», con los ataques sobre Irán, «pero no España».

«Y ahora España incluso ha dicho que no podíamos usar sus bases y demás. Podríamos usar su bases si quisiéramos. Podríamos simplemente volar y usarlas. Nadie nos va a decir que no las usemos», añadió el republicano en referencia a la negativa del Gobierno de Pedro Sánchez para que el Pentágono empleen sus instalaciones en las bases españolas de Rota y Morón para enviar activos a la guerra con Irán.

Trump añadió que Madrid no ha sido «amistoso» y aseguró que «España no tiene absolutamente nada» que necesite EE.UU. «salvo gente estupenda».

«Tienen gente estupenda, pero les falta un gran liderazgo», subrayó.

«Tampoco estoy contento con el Reino Unido», explicó Trump, que dijo que Londres «ha sido muy poco colaborador» en los ataques a Irán y nuevamente criticó los acuerdos de Reino Unido con Mauricio sobre la soberanía y el arrendamiento de la isla de Diego García.

Trump ve la isla como una pieza clave para la campaña militar contra Irán y percibe que el Gobierno de Keir Starmer ha limitado su uso justo en medio de la guerra. EFE

