Trump dice que está perdiendo la «fe» en las negociaciones porque Irán «miente»

Compartir

1 minuto

Washington, 31 jul (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró este viernes que está perdiendo la «fe» en las negociaciones con Irán para poner fin al conflicto porque, a su juicio, la República Islámica «miente».

«Estoy perdiendo la fe en ellos porque mienten», respondió a la prensa durante una reunión con su gabinete celebrada en el retiro presidencial de Camp David, a las afueras de Washington. EFE

er/lss

(foto)(video)