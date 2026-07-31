Trump dice que Estados Unidos acabará como Ceuta si los demócratas ganan las elecciones

Compartir

1 minuto

Washington, 31 jul (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó este viernes de «terrible» la situación en Ceuta y advirtió de que su país vivirá lo mismo si la oposición demócrata gana las elecciones presidenciales de 2028.

«Es terrible. Recuerden esa imagen. Así estaremos nosotros dentro de tres años si gana el bando equivocado», expresó el líder republicano en declaraciones a la cadena Fox News. EFE

er/rcf