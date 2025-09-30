The Swiss voice in the world since 1935
Trump dice que estudia resucitar los navíos acorazados, extintos desde la Guerra Mundial

Washington, 30 sep (EFE).- El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo este martes que está considerando resucitar el obsoleto concepto del acorazado (‘battleship’), un tipo de navío de ataque masivo que desapareció tras la II Guerra Mundial y que ya no produce ninguna Armada.

«Creo que deberíamos comenzar a pensar en los acorazados (…) Cuando veo a esos navíos que iban acompañados por destructores. No había nada que los pudiera detener», afirmó.

«Algunos dirán que es tecnología obsoleta. Pero, no sé. Creo que no todo es tecnología cuando ves esos cañones. Es algo que estamos, de hecho, considerando», aseguró Trump frente a una inusual congregación de generales a los que, antes de comparecer, advirtió de que, «si no son verdadero guerreros», lo despedirá. EFE

jmr/rf

