Trump dice que ha comenzado a «organizar» una reunión entre Putin y Zelenski
Washington, 18 ago (EFE).- El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó este lunes que ha comenzado a «organizar» una reunión entre sus homólogos ruso y ucraniano, Vladímir Putin y Volodímir Zelenski, tras celebrar hoy un encuentro en Washington con este último y varios líderes europeos para tratar de lograr avances para la paz en Ucrania.
«Al concluir las reuniones, llamé al presidente Putin y comencé a organizar una reunión, en un lugar por determinar, entre el presidente Putin y el presidente Zelenski», escribió Trump en un mensaje en su red social Truth Social en el que añadió que tras esa cumbre bilateral se celebraría una a tres bandas que también lo incluiría a él. EFE
