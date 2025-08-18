The Swiss voice in the world since 1935

Trump dice que ha comenzado a «organizar» una reunión entre Putin y Zelenski

Washington, 18 ago (EFE).- El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó este lunes que ha comenzado a «organizar» una reunión entre sus homólogos ruso y ucraniano, Vladímir Putin y Volodímir Zelenski, tras celebrar hoy un encuentro en Washington con este último y varios líderes europeos para tratar de lograr avances para la paz en Ucrania.

«Al concluir las reuniones, llamé al presidente Putin y comencé a organizar una reunión, en un lugar por determinar, entre el presidente Putin y el presidente Zelenski», escribió Trump en un mensaje en su red social Truth Social en el que añadió que tras esa cumbre bilateral se celebraría una a tres bandas que también lo incluiría a él.

«Después de esa reunión, tendremos una trilateral, en la que estarían los dos presidentes y yo mismo», escribió.

Trump aseguró que hoy mantuvo «una muy buena reunión» en la Casa Blanca con «distinguidos invitados» en referencia a Zelenski, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte; la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen; los presidentes de Francia y Finlandia, Emmanuel Macron y Alexander Stubb; los primeros ministros de Reino Unido e Italia, Keir Starmer y Giorgia Meloni, y el canciller alemán, Friedrich Merz.

«Durante la reunión, abordamos las garantías de seguridad para Ucrania, que serían proporcionadas por los distintos países europeos, en coordinación con Estados Unidos. Todos estamos muy satisfechos con la posibilidad de alcanzar la paz entre Rusia y Ucrania», detalló sobre el encuentro el magnate neoyorquino.

Al inicio del encuentro multilateral Trump insistió a su vez en que hoy era necesario debatir el «intercambio de territorios», una propuesta lanzada por el presidente ruso Vladímir Putin durante su encuentro de la semana pasada en Alaska y que implicaría que Ucrania tendría que ceder a Rusia la soberanía de regiones como Donetsk y Lugansk.

Sin embargo, Kiev ha dicho que considera intolerable este posible intercambio y que técnicamente resulta además inconstitucional de acuerdo a la Carta Magna ucraniana.

En todo caso, ninguno de los participantes en las reuniones de hoy en la Casa Blanca se ha pronunciado hoy sobre la posibilidad de que vaya a estar sobre la mesa la posible cesión de territorios ucranianos que controla actualmente el ejército ruso.

Trump dijo que la reunión multilateral finalizó con «más reuniones en Despacho Oval» tras la llamada con Putin.

El diario The New York Times ha adelantado a su vez que las conversaciones se han prolongado más de lo esperado y que todos los líderes han optado por cenar en la mansión presidencial estadounidense. EFE

