Trump dice que ha sido informado de que «las matanzas en Irán están cesando»

Washington, 14 ene (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo esté miércoles que ha sido informado de que la sangrienta represión del Gobierno iraní contra las protestas multitudinarias parece estar disminuyendo y que Teherán habría decidido no llevar a cabo ejecuciones de manifestantes.

«Nos han dicho que las matanzas en Irán están cesando. Han cesado, y no hay planes para ejecuciones», afirmó el mandatario en la apertura de un acto celebrado en el Despacho Oval de la Casa Blanca. EFE

