Trump dice que habla con autoridades de Cuba y cree que llegará a un acuerdo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el domingo que inició conversaciones con autoridades de La Habana y estima que culminarán en un acuerdo, en momentos en que presiona a la isla tras la detención del exgobernante de Venezuela Nicolás Maduro.

Desde la captura de Maduro el 3 de enero durante un ataque militar de Washington en Venezuela, Trump ha puesto el foco de sus amenazas en las autoridades comunistas de la isla.

«Estamos hablando con el pueblo de Cuba, con los más altos responsables de Cuba», declaró el presidente a la prensa en su residencia en Florida. «Ya veremos qué pasa», añadió, pero «creo que vamos a llegar a un acuerdo con Cuba».

«Cuba es una nación en quiebra. Lo ha sido desde hace mucho tiempo, pero ahora ya no tiene a Venezuela para apoyarla», dijo.

Trump, que ya ha cortado el suministro de petróleo venezolano a Cuba, firmó además el jueves un decreto que contempla la imposición de aranceles a aquellos países que vendan crudo a La Habana, bajo el argumento de que la isla supone una «amenaza excepcional».

Al día siguiente, se observaron largas filas en las estaciones de servicio en La Habana.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo el domingo que enviará esta semana «ayuda humanitaria» a Cuba con alimentos e «insumos fundamentales».

En tanto, Sheinbaum ordenó a su canciller contactar a Washington para «conocer con precisión los alcances» del anuncio de Trump sobre aranceles a países que envíen petróleo a la isla.

«No hablamos nunca con el presidente Trump del tema del petróleo con Cuba», declaró Sheinbaum luego de que se entrevistara con su homñologo estadounidense por teléfono el jueves.

– «Asfixiar» a Cuba –

El gobierno cubano acusa a Trump de querer «asfixiar» a su población, que sufre periódicamente de apagones y falta de combustible en las gasolineras.

Trump y su secretario de Estado, Marco Rubio, hijo de exiliados cubanos nacido en Miami, no han ocultado su deseo de propiciar un cambio de régimen en La Habana.

Tras la caída de Maduro, el presidente republicano advirtió a La Habana que «llegue a un acuerdo pronto» o enfrente consecuencias no especificadas.

Las tensiones han ido en aumento.

El encargado de negocios de Estados Unidos en Cuba desde 2024, Mike Hammer, dijo durante una visita este fin de semana a la provincia de Trinidad, en el centro de la isla, que residentes que le «gritaron algunos insultos».

«Creo que pertenecen a cierto partido, pero sé que no representan al pueblo cubano, a los cubanos de a pie», dijo Hammer en un video publicado en X, en referencia al Partido Comunista de Cuba.

La Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado reclamó en X a las autoridades de la isla «cesar inmediatamente sus actos represivos de mandar a individuos para interferir en la labor diplomática del Encargado de Negocios».

En videos difundidos en redes sociales, que la AFP no ha podido verificar de manera independiente, un grupo de cubanos gritan «asesino» y «abajo el bloqueo», en referencia al embargo estadounidense sobre la isla, la noche del sábado frente a un hotel de Camagüey (centro) donde Hammer se hospedaba.

