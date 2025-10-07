Trump dice que hará «todo lo posible» para que Israel y Hamás cumplan el plan de paz

Washington, 7 oct (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, subrayó este martes que su país tiene «mucho poder» y hará «todo lo posible» para que Israel y Hamás cumplan el plan de paz en Gaza que él propuso.

«Haremos todo lo posible. Tenemos mucho poder y haremos todo lo posible para asegurarnos de que todos cumplan con el acuerdo», declaró durante la reunión en la Casa Blanca con el primer ministro canadiense, Mark Carney. EFE

