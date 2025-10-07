The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

Trump dice que hará «todo lo posible» para que Israel y Hamás cumplan el plan de paz

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Washington, 7 oct (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, subrayó este martes que su país tiene «mucho poder» y hará «todo lo posible» para que Israel y Hamás cumplan el plan de paz en Gaza que él propuso.

«Haremos todo lo posible. Tenemos mucho poder y haremos todo lo posible para asegurarnos de que todos cumplan con el acuerdo», declaró durante la reunión en la Casa Blanca con el primer ministro canadiense, Mark Carney. EFE

er/vh

(foto)

Los preferidos del público

Los más discutidos

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR