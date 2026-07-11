Trump dice que hay mil misiles apuntados hacia Irán por si Teherán intenta asesinarlo

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Redacción Internacional, 11 jul (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este sábado que hay «1.000 misiles armados y preparados y apuntados» hacia Irán para atacar al país si Teherán intenta asesinarlo, después de que surgieran informaciones según las cuales Israel habría advertido a Washington de un supuesto plan iraní para matarlo.

«Hay 1.000 misiles armados y preparados y apuntados hacia la República Islámica de Irán, seguidos inmediatamente por miles más, en caso de que el gobierno iraní lleve a cabo su amenaza», escribió el mandatario en su red social, Truth Social, en un mensaje publicado la noche del viernes.

Trump aseguró que ha dado órdenes al Ejército de «diezmar totalmente y destruir todas las zonas de Irán» en caso de que las autoridades del país persa lo asesinen o traten de asesinarlo, y dijo que la orden tiene un período de validez de un año, «sujeto a ampliaciones».

El republicano firmó su mensaje escribiendo «¡Alabado sea Alá! Presidente Donald J. Trump».

Trump ya había asegurado, en una entrevista con el medio estadounidense The New York Post, que dio instrucciones al Pentágono para bombardear Irán a «niveles nunca antes vistos» en caso de que sea asesinado como resultado de un complot de la República Islámica.

No obstante, en la misma entrevista, el mandatario dio a entender que no existe un complot reciente, aunque sostuvo que Teherán lo considera un objetivo desde hace años, pese a las informaciones de prensa según las cuales Israel podría haber advertido a Estados Unidos de que Irán estaría desarrollando un nuevo plan para asesinarlo.

La advertencia se produce en medio de una nueva escalada de tensiones entre Washington y Teherán, marcada por recientes enfrentamientos militares y amenazas cruzadas que han puesto fin al alto el fuego alcanzado el mes pasado. EFE

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