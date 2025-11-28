Trump dice que interrumpirá de forma permanente la migración de «países del tercer mundo»

Nueva York, 28 nov (EFE).- El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo que interrumpirá de forma permanente la migración procedente «de todos los países del tercer mundo», unos días después del tiroteo registrado en Washington D.C. contra dos miembros de la Guardia Nacional por un ciudadano afgano.

«A pesar de que hemos avanzado tecnológicamente, la política de inmigración ha erosionado esos logros y las condiciones de vida de muchos», indicó Trump en su red Truth Social en la noche del jueves.

El mandatario dijo que detendrá permanentemente la migración de países «del tercer mundo para permitir que el sistema estadounidense se recupere por completo».

El republicano, que no entró en detalles sobre cuáles serían los países afectados, agregó que también pondrá fin a las «admisiones ilegales» de migrantes durante el mandato del expresidente Joe Biden.

«Expulsaré a cualquiera que no sea un activo neto para Estados Unidos o que sea incapaz de amar a nuestro país, pondré fin a todas las prestaciones y subsidios federales para los no ciudadanos, desnaturalizaré a los migrantes que socaven la tranquilidad interna y deportaré a cualquier extranjero que sea una carga pública», reiteró.

Las palabras de Trump tienen lugar dos días después del tiroteo contra dos agentes de la Guardia Nacional en Washington D.C., que acabó con la vida de una de ellos: Sarah Beckstrom, de 20 años.

La otra víctima, un hombre de 24 años llamado Andrew Wolfe, permanece en estado crítico, mientras que el atacante, un ciudadano afgano llamado Rahmanullah Lakanwal, también se encuentra en «condiciones serias», según reveló ayer el presidente.

Lakanwal, de 29 años, trabajó para una unidad militar respaldada por la CIA en Afganistán, y en 2021, cuando las tropas estadounidenses se retiraron del país, fue trasladado a Estados Unidos bajo el ala del programa ‘Operation Allies Welcome’. EFE

