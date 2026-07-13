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Trump dice que Irán buscó seguir negociando pese a un acuerdo alcanzado con EE.UU.

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Washington, 13 jul (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este lunes que Irán quería continuar las negociaciones pese a que, según dijo, ambos países habían alcanzado un «acuerdo» dos días antes, en medio de las tensiones entre Washington y Teherán.

«Creo que tuvimos un acuerdo con ellos hace dos días, pero ellos querían seguir negociando», aseguró Trump ante periodistas en el Despacho Oval, sin ofrecer detalles sobre el supuesto pacto ni sobre las condiciones del mismo. EFE

dte/seo

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