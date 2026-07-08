Trump dice que Irán busca un acuerdo, pero duda de que cumpla sus compromisos

Compartir

1 minuto

Washington, 8 jul (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este miércoles que Irán se comunicó recientemente con su Gobierno para buscar un acuerdo, luego de que él declarara terminada la tregua entre ambas partes, aunque expresó dudas sobre la posibilidad de que Teherán respete cualquier compromiso alcanzado.

«Me llamaron hace un rato», dijo Trump durante una conversación informal mientras mostraba el nuevo avión presidencial Air Force One, en su regreso de la cumbre de OTAN hacia Washington.

La comunicación entre Trump e Irán se habría dado horas después de que el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) lanzara este miércoles nuevos ataques contra Irán.

Durante su estadía en Ankara por la cumbre de la OTAN, Trump dio por terminada la tregua entre ambos países y su Administración justificó los nuevos ataques con el objetivo de degradar la capacidad de Teherán para amenazar la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz.

Irán denunció que los ataques lanzados por Estados Unidos en su territorio constituyen una «violación clara» del acuerdo de alto el fuego permanente, pactado el pasado 17 de junio entre Washington y Teherán. EFE

dte/jrg