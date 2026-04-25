Trump dice que Irán hizo una nueva propuesta tras cancelar el viaje de enviados a Pakistán
Washington, 25 abr (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este sábado que representantes iraníes realizaron una nueva oferta de negociación apenas diez minutos después de que él ordenara cancelar el viaje de sus enviados especiales a Islamabad para entablar diálogo con Teherán.
«Nos dieron (ayer) un documento que debería haber sido mejor y curiosamente, inmediatamente después de cancelarlo, en diez minutos recibimos un nuevo documento que era mucho mejor», aseguró Trump a los medios poco antes de abordar en Florida el Air Force One para volar a Washington. EFE
