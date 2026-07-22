Trump dice que Irán no está «listo» para un acuerdo porque siempre se echa para atrás

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Washington, 22 jul (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este miércoles que Irán todavía no está «listo» para cerrar un acuerdo nuclear que ponga fin a la guerra, dado que, según dijo, cada vez que se alcanza un trato la República Islámica acaba por echarse atrás

«Están siendo golpeados con mucha dureza y quieren llegar a un acuerdo. Pero yo digo que no están listos para hacer un acuerdo porque cada vez que hacen uno, quieren cambiarlo y todo eso. No están listos. Estarán listos muy pronto», señaló en un mitin en Georgia. EFE

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