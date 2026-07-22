Trump dice que Irán va «a pagar con creces» la muerte de soldados estadounidenses

Compartir

1 minuto

Washington, 22 jul (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este miércoles que Irán va «a pagar con creces» por la muerte de soldados estadounidenses y aseguró que los ciudadanos de su país no están en contra de la guerra sino del efecto que tiene en sus bolsillos con el encarecimiento de los combustibles.

«Van a pagar un precio muy alto y están siendo diezmados», afirmó el mandatario antes de abordar el Air Force One para volar a la Base Aérea de Dover, en Delaware, para recibir con honores los restos de militares estadounidenses muertos tras ataques iraníes la semana pasada en Jordania e Irak, las primeras bajas mortales de Washington desde que se rompiera la tregua bilateral hace unas dos semanas. EFE

asb/ygg/rcf