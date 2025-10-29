Trump dice que Israel «debería responder» a lo que considera violaciones del alto el fuego

2 minutos

Gyeongju (Corea del Sur), 29 oct (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este miércoles que Israel «debería responder» a lo que el Gobierno de Benjamín Netanyahu califica de violaciones del alto el fuego de Hamás, tras los bombardeos israelíes en la Franja de Gaza en los que murieron al menos 31 personas.

«Acabo de enterarme, mataron a un soldado israelí y los israelíes respondieron, y deberían responder cuando eso ocurre», dijo el mandatario estadounidense a la prensa a bordo del Air Force One de camino a Corea del Sur desde Japón.

Trump añadió que «nada va a poner en peligro el alto el fuego», y afirmó que Hamás «es una parte muy pequeña de la paz en Oriente Medio» y «si se porta bien serán felices, y si no se portan bien serán eliminados».

El Ejército israelí lanzó en la noche de este martes una oleada de ataques en Gaza como respuesta a lo que el Gobierno israelí calificó de violaciones del alto el fuego, al acusar a Hamás de atacar a sus soldados en Rafah con artillería y disparos de francotirador, algo en lo que el grupo islamista ha negado haber participado.

También tras la devolución este lunes en la noche por parte del grupo islamista de unos restos que no se corresponden con ninguno de los 13 rehenes muertos que quedan en la Franja, según Israel, sino con un cautivo cuyo cuerpo fue recuperado a finales de 2023.

Al menos 31 personas murieron, entre ellas nueve niños y seis mujeres, en bombardeos israelíes en toda la Franja de Gaza, según fuentes sanitarias y locales, mientras que equipos de rescate siguen buscando a desaparecidos entre los escombros y sus familias aseguran que están debajo de ellos. EFE

