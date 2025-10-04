Trump dice que Israel acordó línea de retirada inicial en Gaza y llama a Hamás a aceptar
Washington, 4 oct (EFE).- El presidente de EE.UU., Donald Trump, anunció este sábado que Israel acordó una «línea de retirada inicial» en Gaza, que ha compartido con Hamás, y llamó al grupo palestino a aceptar las condiciones para dar paso a un cese el fuego «inmediato» y la liberación de rehenes y prisioneros estipulada en su plan de paz para la Franja. EFE
