The Swiss voice in the world since 1935
Feed personalizado

Inicie sesión para añadir temas a su contenido personalizado.

Inscríbase ahora
Lista de favoritos

Inicie sesión para añadir artículos a su lista.

Inscríbase ahora

Trump dice que Israel está «muy contento» con acuerdo para desarme de Hamás en Gaza

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Washington, 31 jul (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este viernes que Israel está «muy contento» con el acuerdo para el «desarme total» de Hamás en Gaza anunciado por el republicano la víspera y afirmó que Washington tiene un «entendimiento» con el Gobierno israelí.

Preguntado en una reunión con miembros de su Gabinete sobre si tenía garantías de que la Administración del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, está de acuerdo con el pacto, Trump respondió: «Sí, tenemos un entendimiento con Israel. Israel está muy contento al respecto». EFE

ygg/lss

(foto) (video)

Los preferidos del público

Los más discutidos

SWI swissinfo.ch - sucursal de la Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - sucursal de la Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR