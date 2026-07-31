Trump dice que Israel está «muy contento» con acuerdo para desarme de Hamás en Gaza

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Washington, 31 jul (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este viernes que Israel está «muy contento» con el acuerdo para el «desarme total» de Hamás en Gaza anunciado por el republicano la víspera y afirmó que Washington tiene un «entendimiento» con el Gobierno israelí.

Preguntado en una reunión con miembros de su Gabinete sobre si tenía garantías de que la Administración del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, está de acuerdo con el pacto, Trump respondió: «Sí, tenemos un entendimiento con Israel. Israel está muy contento al respecto». EFE

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