Trump dice que Israel está «muy contento» con acuerdo para desarme de Hamás en Gaza

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Washington, 31 jul (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este viernes que Israel está «muy contento» con el acuerdo para el «desarme total» de Hamás en Gaza anunciado por el republicano la víspera y afirmó que Washington tiene un «entendimiento» con el Gobierno israelí.

Preguntado en una reunión con miembros de su Gabinete sobre si tenía garantías de que la Administración del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, está de acuerdo con el pacto, Trump respondió: «Sí, tenemos un entendimiento con Israel. Israel está muy contento al respecto».

Sin embargo, no dio detalles al ser preguntado sobre si los israelíes deben completar su retirada de Gaza antes del desarme del grupo islamista palestino, o si Hamás debe cumplir primero sus compromisos.

Trump insistió en que el pacto es un «gran avance» para la paz en la Franja. «Nadie pensaba que fuera posible desarmar a Hamás. Eso demuestra el éxito que estamos teniendo», recalcó.

«La mayoría de la gente decía que sería un acuerdo imposible de lograr. Ahora bien, pasará por altibajos. Es una situación muy compleja allí», resaltó.

El jueves, Trump anunció que la Junta de Paz que creó para resolver conflictos, comenzando por el de Gaza, alcanzó un acuerdo para el «desarme total» de Hamás y otros grupos armados palestinos en el enclave palestino, un paso que calificó de «histórico» hacia la creación de un nuevo gobierno en la Franja.

Un funcionario de la Administración republicana dijo a la prensa que Trump quedaría «muy, muy decepcionado» si Israel no cumple su parte para garantizar el éxito del plan de paz respaldado por el presidente en Gaza.

Hamás confirmó este viernes el acuerdo para su desarme y aseguró que incluye «la obligación» de Israel «de retirarse de la Franja de Gaza».

Netanyahu, que se reunió con Trump el martes pasado en la Casa Blanca, aún no se ha pronunciado públicamente al respecto, aunque medios como la cadena CNN citan a un alto funcionario israelí quien afirmó que el Ejército de su país no se retirará de la actual ‘línea amarilla’ en el enclave palestino antes del desarme de Hamás. EFE

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