Trump dice que Israel se está «reubicando» en Líbano tras abrir fuego en zona de repliegue

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Washington, 21 jul (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este martes que el Ejército israelí sigue adelante con su retirada de áreas ocupadas en el sur de Líbano después de que sus tropas abrieran fuego en una de las llamadas ‘zonas piloto’ de las que se había comprometido a retirarse para ceder el control militar a Beirut.

Al ser preguntado durante un encuentro en el Despacho Oval con el presidente libanés, Joseph Aoun, sobre la existencia de unos plazos concretos para la retirada de Líbano de contingentes militares de Israel, Trump subrayó que las unidades israelíes «están en pleno proceso» de repliegue.

«Están reubicando otras unidades y, cabe destacar, se llevan muy bien (con el Ejército libanés). Fue un excelente acuerdo el que firmaron con el Líbano», explicó el mandatario en referencia al marco suscrito, tras la mediación de Estados Unidos, por ambos vecinos el pasado 26 de junio en Washington para implementar esta transición.

El propio Departamento de Estado aseguró el lunes que el repliegue ya había comenzar en Froun, Srifa y Zawtar al-Gharbiya, las tres primeras localidades incluidas en estas ‘zonas piloto’.

Sin embargo, este martes las fuerzas israelíes abrieron fuego «cerca» de una unidad del Ejército libanés en Zawtar al Gharbiya, según detallaron en un comunicado las Fuerzas Armadas del país árabe.

«Me acabo de enterar de eso justo antes de esta reunión, así que lo analizaremos», se limitó a decir hoy Trump sobre ese incidente.

Los medios también preguntaron al magnate inmobiliario sobre el apoyo que Washington ha dicho que va a brindar al Ejército libanés para garantizar que mantenga el control de estas zonas piloto frente al grupo chií Hizbulá.

«Hoy hablaremos de eso. Lo trataremos hoy con el presidente (Aoun). Ya tenemos planes muy concretos al respecto, que incluyen la participación y ayuda de otras partes. No obstante, ellos también están logrando una mayor autosuficiencia, y hablaremos sobre ello», respondió Trump. EFE

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