Trump dice que la captura de Maduro se realizó en una «fortaleza militar» en Caracas

Palm Beach (EE.UU.), 3 ene.- El presidente de EE.UU., Donald Trump, aseguró este sábado en una rueda de prensa que la operación para apresar al presidente venezolano, Nicolás Maduro, y la primera dama, Cilia Flores, se produjo en «una fortaleza militar fortificada en el corazón de Caracas».

El presidente no precisó el nombre de esa «fortaleza» en la capital venezolana ni si se trataba del Palacio de Miraflores, donde se encuentra el despacho presidencial.

Trump aseguró que la acción ha sido «una de las demostraciones más impresionantes, efectivas y poderosas del poderío y la competencia militar estadounidense en la historia de Estados Unidos» y que «todas las capacidades militares venezolanas quedaron neutralizadas», durante la acometida, que incluyó ataques desde helicópteros en Caracas y otras regiones circundantes.

«Estaba oscuro, las luces de Caracas estaban en gran parte apagadas gracias a una técnica especializada que conocemos», explicó el mandatario en una rueda de prensa celebrada horas después del operativo en su residencia privada de Mar-a-Lago, en el estado de Florida.

«Estaba oscuro y era peligroso», insistió Trump, que celebró la valentía de las efectivos militares que realizaron la misión, en la que destacó que «ningún militar estadounidense resultó muerto» y en la que las tropas estadounidenses no «perdieron ni una sola pieza de equipo».

En una entrevista anterior concedida con la cadena Fox News, Trump dijo que un helicóptero estadounidense resultó alcanzado durante los ataques y que un par de militares resultaron además heridos, pero aseguró que nadie falleció y que la aeronave logró retornar a su base con éxito. EFE

