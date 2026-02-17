Trump dice que la Junta de Paz trabajará con la ONU «en algunos casos»

2 minutos

Nueva York, 16 feb (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este lunes que la Junta de Paz que creó para resolver conflictos trabajará con Naciones Unidas «en algunos casos», y reiteró que la entidad irá «más allá de Gaza», enfocándose en «la paz en todo el mundo».

Trump adelantó este domingo que los países miembros de la Junta de Paz destinarán más de 5.000 millones de dólares a «iniciativas humanitarias y de reconstrucción» en la devastada Gaza, y que el anuncio formal se hará en la primera reunión de la entidad, el 19 de febrero en Washington.

Consultado este lunes por esa primera reunión a bordo del avión presidencial, el presidente reiteró que «todos los líderes mundiales están poniendo grandes cantidades de dinero» y reveló que trabajarán «en conjunto con Naciones Unidas», pese a sus críticas a la organización internacional.

El mandatario aseguró que la ONU «está ahí» y aseguró que «tiene un gran potencial» que no ha usado enteramente, pero cree que «puede ayudar un poco».

«Pero tenemos a los mejores líderes del mundo uniéndose a la Junta de Paz y lo haremos en conjunto con, en algunos casos, Naciones Unidas, y veremos si hacemos que las Naciones Unidas trabajen», afirmó.

Según Trump, el anuncio formal de las donaciones se realizará durante la primera reunión de la organización, fundada y presidida por el mandatario estadounidense, prevista para el 19 de febrero en el Instituto de Paz de Washington, recientemente rebautizado con el nombre del republicano.

La entidad tuvo una reunión fundacional en Davos, Suiza, el pasado enero. Al menos 35 jefes de Estado y de Gobierno, entre ellos los de Israel, Argentina, Arabia Saudí y Egipto, han aceptado formar parte, mientras que otras naciones, como Francia, España y Suecia, la han rechazado. EFE

nqs/eav