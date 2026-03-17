Trump dice que la OTAN comete «un error muy tonto» por no apoyarlo en la guerra de Irán

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Washington, 17 mar (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este martes que la OTAN ha cometido «un error muy tonto» al rechazar su petición de apoyo para garantizar la seguridad en el estrecho de Ormuz, bloqueado por la guerra de Irán.

«Creo que la OTAN está cometiendo un error muy tonto. Y hace tiempo que digo que me pregunto si la OTAN estaría allí para nosotros. Así que esta fue una gran prueba, porque no los necesitamos, pero deberían haber estado allí», declaró durante una reunión en la Casa Blanca con el primer ministro irlandés, Micheál Martin. EFE

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