Trump dice que la policía migratoria debe continuar con los controles en carretera

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La policía migratoria estadounidense (ICE) debe continuar con sus controles en carretera para luchar contra la inmigración ilegal, afirmó este miércoles el presidente Donald Trump, luego de la suspensión de esa práctica tras la muerte de dos indocumentados.

Un colombiano de 26 años murió el lunes por disparos de un agente del ICE en el estado de Maine, y la semana pasada otro incidente acabó con la vida de un mexicano que vivía desde hacía años en Houston, Texas.

En ambos casos, los agentes aseguran que dispararon porque las personas intentaron huir y que utilizaron sus vehículos para salir del paso.

«NO PODEMOS renunciar a una de las herramientas contra el crimen más importantes y efectivas de I.C.E.: ¡LOS CONTROLES DE TRÁFICO!», afirmó Trump en su plataforma Truth Social.

«A la Izquierda Radical ‘Dumócrata’ le gustaría que esto sucediera, pero no ocurrirá bajo mi vigilancia» añadió, utilizando una expresión despectiva en inglés para referirse a la oposición demócrata.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS), del que depende el ICE, anunció que suspendía esos retenes en carreteras y calles, ante la conmoción suscitada por esas dos muertes.

El gobierno mexicano, que afirma que han muerto 17 de sus nacionales a causa de las operaciones de detención y deportación desde que Trump volvió al poder en 2025, anunció la semana pasada denuncias penales en Estados Unidos contra el gobierno.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, calificó la muerte del colombiano en Maine de «asesinato».

El DHS ha anunciado investigaciones internas en torno a esos casos.

«Espero que esas investigaciones sean conducidas de la misma manera que otras investigaciones de ese tipo, y eso necesariamente implica trabajar con policías estatales y locales», declaró el martes el fiscal general de Estados Unidos en funciones, Todd Blanche, en una audiencia en el Senado para confirmarlo en el cargo.

Numerosos incidentes protagonizados por ICE y la policía fronteriza han ocurrido en estados santuario, es decir, donde las autoridades locales no colaboran con el gobierno federal en esos operativos contra la inmigración ilegal.

«Los hombres y mujeres de ICE están haciendo un GRAN trabajo, uno que hay que hacer. EL CRIMEN HA BAJADO MUCHO EN ESTADOS UNIDOS, en muchos casos con cifras que no se habían visto en décadas», reivindicó Trump en su mensaje.

La oposición demócrata considera que ICE se excede en sus funciones, y que sus operativos han perjudicado igualmente a inmigrantes legales.

Las redadas masivas contra inmigrantes en situación ilegal han provocado muertes no solo de indocumentados, sino de estadounidenses que se oponen a los operativos.

En enero pasado dos activistas, Renee Good y Alex Pretti en Mineápolis, murieron en Mineápolis, lo que ya provocó un cambio de estrategia de ICE

jz/ad