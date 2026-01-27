Trump dice que la Secretaria de Seguridad Nacional no renunciará tras tiroteo de Minesota

Washington, 27 ene (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, respaldó este martes la labor de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, muy cuestionada por su papel tras el tiroteo mortal en Minesota que acabó con la vida de Alex Pretti, y aseguró que no va a renunciar a su cargo.

«Creo que está haciendo un muy buen trabajo», afirmó Trump a preguntas de la prensa antes de dirigirse a Iowa a un acto que se incluye ya en la campaña de las elecciones de medio mandato.

La gestión de la crisis de Minesota por parte de Noem es objeto de polémica, ya que en su primera comparecencia el sábado después de conocerse la muerte de Pretti, la segunda de un ciudadano norteamericano por disparos de agentes federales en lo que va de año, acusó a la víctima, que falleció por disparos de agentes de inmigración, de «terrorismo interno».

Esto ha llevado a los demócratas a iniciar una campaña para lograr la destitución parlamentaria de la secretaria de Seguridad Nacional que, aunque tiene pocos visos de prosperar por no ser una propuesta que cuente con respaldo republicano, sí supone un gesto claro de descontento hacia la política migratoria de la administración Trump.

Noem ha quedado retratada ante la opinión pública como símbolo de la posición más dura en el despliegue de las tropas en Minesota, ya que el propio Trump ha matizado su postura al enviar a su zar fronterizo, Tom Homan, para relevar como interlocutor con las autoridades locales al oficial de la Patrulla Fronteriza Greg Bovino, que ha liderado las redadas masivas en Mineápolis desde hace tres semanas.

La conmoción por la gravedad de lo sucedido en Minesota ha alcanzado también a las filas republicanas, desde las que algunos de sus miembros, entre ellos el gobernador republicano Greg Abbott o el congresista Ted Cruz, han exigido una investigación profunda e independiente sobre la muerte de Pretti. EFE

