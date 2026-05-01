Trump dice que la tregua en Irán da tiempo adicional para pedir autorización al Congreso

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Washington, 1 may (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este viernes que el actual alto el fuego en la guerra con Irán le da margen para pedir autorización al Congreso y mantener el despliegue de las tropas en Oriente Medio, el mismo día en que se cumple el plazo legal de 60 días para el visto bueno del Legislativo.

Trump y su Gabinete han reiterado su rechazo a la Resolución sobre los Poderes de Guerra de 1973, que obliga al Ejecutivo a pedir permiso al Congreso para mantener el despliegue de las tropas más allá de los dos meses aunque no hace ninguna mención específica sobre cómo un alto el fuego alteraría la fecha para solicitar dicha autorización.

«Hay algunas personas que la consideran inconstitucional», dijo sobre la ley. «Siempre estamos en contacto con el Congreso, pero nadie lo ha solicitado nunca antes (…) ¿Por qué deberíamos ser diferentes?», dino Trump a los periodistas en la Casa Blanca.

La víspera, el secretario de Guerra, Pete Hegseth, también aseguró que la autorización del Congreso es ahora innecesaria porque Washington declaró una tregua con Teherán el pasado 21 de abril.

«En este momento nos encontramos en un alto el fuego, lo cual, a nuestro entender, significa que el plazo de 60 días se pausa, o se detiene, durante un alto el fuego», aseguró Hegseth este jueves ante el Comité de Servicios Armados del Senado.

El plazo de 60 días que se cumple hoy fue establecido por legisladores, en su mayoría demócratas, a partir del informe sobre el inicio de los ataques enviado por Trump el pasado 2 de marzo, dos días después de que EE.UU. e Israel lanzaran sus ataques contra Irán.

Técnicamente la guerra contra Irán está sujeta a la Resolución debido a que el Congreso no ha autorizado aún la operación ni ha declarado oficialmente la guerra a la República Islámica y Teherán tampoco ha atacado activos o territorio estadounidense.

La Administración Trump ha evitado utilizar la palabra ‘guerra’ para el conflicto con Irán y en su lugar Trump ha buscado presentarlo como una acción limitada y «prácticamente terminada», a pesar de que mantiene a miles de tropas y cientos de navíos y aviones militares en Oriente Medio.

El Pentágono estimó el miércoles ante la Cámara de Representantes que la guerra de Irán ha costado a EE.UU. unos 25.000 millones de dólares, principalmente por el gasto en municiones. EFE

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