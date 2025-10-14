Trump dice que la victoria electoral de Milei sería «muy importante»

Washington, 14 oct (EFE).- El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró este martes que una posible victoria electoral del presidente argentino, Javier Milei, en las elecciones legislativas de este mes sería «muy importante» y algo que «está vigilando el mundo».

Trump recibió a Milei para un almuerzo entre ambos equipos de gobierno en la Casa Blanca y aseguró que el gobernante argentino ha tenido «una cerrera increíble» y que confía en que «va ganar esta elección», para la que le ofreció su «apoyo absoluto».

Milei, en el poder desde diciembre de 2023, y su partido de La Libertad Avanza se enfrentan a un importante refrendo en las elecciones legislativas del próximo 26 de octubre. El programa de reformas económicas del presidente argentino podría sufrir un duro revés si la oposición consigue mayorías suficientes.

Según Trump, Milei «heredó un lío» y consideró que el apoyo de su administración y esta visita a la Casa Blanca, la primera para Milei, ayudarán a su popularidad en las encuestas.

Trump dijo que la razón de su apoyo político a Milei se debe a que es importante «que una gran filosofía conquiste a un gran país» y que otros países en Latinoamérica sigan el camino de Milei y su movimiento ultralibertario. EFE

