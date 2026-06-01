Trump dice que las conversaciones para una tregua con Irán avanzan a «ritmo rápido»

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que las conversaciones con Irán avanzaban a un «ritmo acelerado», a pesar de que el lunes las negociaciones para poner fin a la guerra en Oriente Medio parecían en riesgo con nuevas amenazas de los Guardianes de la Revolución de Irán.

Estas palabras del republicano se dieron poco después de que la agencia de noticias iraní Tasnim afirmara que Teherán rompió el diálogo indirecto con Washington en represalia por la ofensiva israelí en Líbano.

«Las conversaciones continúan, a un ritmo rápido, con la República Islámica de Irán», escribió el presidente en Truth Social poco después de haber anunciado también a través de su red social de que Israel y Hezbolá le habían prometido frenar la escalada militar en Líbano.

Semanas de negociaciones indirectas entre Washington e Irán, marcadas por amenazas y ataques, no han logrado poner fin a la guerra ni reabrir el estrecho de Ormuz, la vía marítima por la que pasaba una quinta parte del comercio de hidrocarburos del mundo antes de que estallara el conflicto el 28 de febrero.

El último intercambio de disparos entre Estados Unidos e Irán durante la noche coincidió con una nueva intensificación de la ofensiva terrestre de Israel en Líbano.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ordenó a sus fuerzas armadas atacar por tierra «objetivos terroristas» en los suburbios del sur de Beirut.

El portavoz en lengua árabe de Israel publicó en X que los residentes de los suburbios, o Dahiyeh, debían evacuar «para preservar su seguridad», y las imágenes de la AFP mostraban enormes atascos de tráfico mientras los residentes intentaban huir.

Trump aseguró horas más tarde que Israel y Hezbolá habían acordado detener los combates, una de las condiciones de Teherán para firmar la paz con Washington.

Estados Unidos había respaldado las operaciones de Israel contra Hezbolá, pero ha tratado de persuadir a Netanyahu de detener las hostilidades para poner fin a la guerra en Irán y reabrir el estrecho de Ormuz.

– «Incumplimiento del alto el fuego» –

Irán acusó a Estados Unidos de violar de nuevo el frágil alto el fuego alcanzado el 8 de abril, tras los ataques estadounidenses de este fin de semana, a los que siguieron represalias militares iraníes.

El bloqueo naval estadounidense de los puertos iraníes y la escalada de violencia en el Líbano son «pruebas claras del incumplimiento del alto el fuego por parte de Estados Unidos», según ha publicado en X el jefe de la delegación negociadora iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf.

El lunes, la cadena estatal de televisión iraní Tasnim informó de que Teherán se retiraban de la mesa de negociación debido a los «crímenes» que Israel «sigue cometiendo» en Líbano y a las violaciones «en todos los frentes» de la tregua.

«No me importa» si las conversaciones con Irán fracasan, dijo Trump a la cadena estadounidense CNBC, en una entrevista telefónica poco antes de sus publicaciones en Truth Social.

«Si se acaban, se acaban», afirmó sobre unas conversaciones que ya le estaban comenzado a parecer «muy aburridas».

Y en otra entrevista, esta con la cadena NBC News, el republicano consideró que ya habían «estado hablando demasiado» con Teherán.

– Bombardeos «defensivos» –

Otro de los puntos de fricción entre Teherán y Washington en las negociaciones de paz es el programa nuclear iraní.

El gobierno islamista aseguró el lunes que su programa nuclear no formaba parte de «esta etapa» de las conversaciones, contrariamente a las expectativas de Trump, quien afirmó el domingo por la noche que un memorando de entendimiento debería estipular «muy claramente que Irán no tendrá un arma nuclear».

El ejército estadounidense anunció haber llevado a cabo una nueva oleada de bombardeos «defensivos» el sábado y el domingo en el sur de Irán, la tercera en algo más de una semana.

Estos bombardeos tuvieron como objetivo sistemas de radar y de control de drones en la ciudad de Goruk y en la isla de Qeshm, en el estrecho de Ormuz, precisó en X el Comando Central de Estados Unidos en Oriente Medio (Centcom).

Por su parte, los Guardianes de la Revolución de Irán anunciaron el lunes que habían atacado una base utilizada por las fuerzas estadounidenses para bombardear el territorio iraní, sin precisar su ubicación.

El conflicto ha provocado miles de muertos y sacude la economía mundial, con un fuerte aumento en los precios del petróleo, que volvieron a dispararse este lunes ante el recrudecimiento de las tensiones.

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