Trump dice que las narcolanchas atacadas traían «vagones cargados de drogas» a EE.UU.

2 minutos

Washington, 9 oct (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este jueves que las narcolanchas atacadas en aguas del Caribe cercanas a Venezuela eran «como un vagón de metro cargado de drogas» y que cada cargamento podría haber matado a 25.000 estadoundienses.

«Las drogas ya no están entrando por agua. De hecho, ya ni siquiera podemos encontrar barcos en el agua», afirmó Trump en un reunión de su gabinete.

El mandatario declaró que cada uno de los barcos como los que han interceptado puede matar a «25.000 estadounidenses» con las drogas que cargaban, pese a que el Pentágono no ha revelado detalles ni ha organizado ruedas de prensa para explicar los detalles de esos cargamentos y los inéditos ataques.

«Hemos lanzado una campaña histórica para recuperar nuestra nación de las pandillas y los criminales callejeros, delincuentes reincidentes violentos, inmigrantes ilegales que infringen la ley, extremistas domésticos y carteles salvajes y sedientos de sangre», aseguró Trump.

Desde el pasado 2 de septiembre, cuando se realizó el primer ataque, se han destruido al menos cinco lanchas en el Caribe. Según funcionarios estadounidenses, 21 personas, acusadas de tráfico de drogas, han muerto en los ataques.

Tras cada anuncio, Trump relacionó a los pasajeros con narcotraficantes que quieren llevar droga de Venezuela a EE.UU..

El Senado de EE.UU. rechazó este miércoles una propuesta presentada por legisladores demócratas para bloquear los ataques ordenados por el republicano en aguas del Caribe cuando no están autorizados por el Congreso.

Los republicanos respaldaron la campaña del mandatario y la iniciativa fue rechaza.

Estados Unidos ha desplegado al menos ocho buques de guerra en la región y un submarino de ataque rápido de propulsión nuclear, así como más de 4.500 soldados, como parte de una operación en el mar Caribe. EFE

