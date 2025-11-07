Trump dice que le gustaría mantener la reunión con Putin en Hungría
Washington, 7 nov (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este viernes que le gustaría reunirse con su homólogo ruso, Vladímir Putin, en Hungría para encontrar una solución a la guerra de Ucrania pese a haber cancelado los preparativos del encuentro por discrepancias con el Kremlin.
«Me gustaría mantener la reunión en Hungría, en Budapest. Al final decidí que no quería celebrarla porque no creía que fuera a pasar nada importante. Pero si la celebramos, me gustaría que fuera en Budapest», aseguró Trump en la Casa Blanca junto al primer ministro húngaro, Viktor Orbán. EFE
us/rcf