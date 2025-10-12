The Swiss voice in the world since 1935
Trump dice que le podría decir a Putin que si no pone fin a la guerra dará misiles a Kiev

Nueva York, 12 oct (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró este domingo que está considerando decirle al presidente de Rusia, Vladímir Putin, que si la guerra en Ucrania no termina, permitirá el envío de misiles Tomahawk de largo alcance a Kiev.

El líder estadounidense sugirió que aún no había decidido si proporcionaría las armas, pero anotó que habló sobre los misiles con el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, en dos llamadas telefónicas este fin de semana. EFE

