Trump dice que los ataques de Irán a Israel «no ayudarán a las negociaciones»

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Miami, 7 jun (EFE).- El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo a Fox News que los ataques de Irán a Israel este domingo «no ayudarán a las negociaciones» para acabar con la guerra, aunque también pidió a Teherán «volver a la mesa» de diálogo y «llegar a un acuerdo» tras el lanzamiento de los misiles.

«Ciertamente, no va a ayudar a las negociaciones», expresó Trump por teléfono al reportero Trey Yingst tras una ronda de misiles lanzados por Irán contra Israel este domingo.

Aun así, el mandatario indicó que aún está dispuesto a alcanzar un acuerdo para acabar con la guerra, que cumple 100 días desde su inicio.

«Lo que le sugeriría a Irán: Ya disparaste tus misiles, es suficiente. Vuelve a la mesa y haz un trato», añadió el presidente en sus declaraciones a Fox News.

Este es el primer pronunciamiento de Trump después de que Irán violase este domingo el alto el fuego alcanzado entre EE.UU. y la República Islámica el pasado abril, al lanzar una primera ronda de misiles que activó las alertas antiaéreas israelíes a las 22.00 horas locales (19.00 GMT).

El Ejército israelí afirma haber interceptado con éxito todos los misiles iraníes por el momento, e Itamar Ben Gvir, ministro de Seguridad Nacional en el gabinete del primer ministro, Benjamín Netanyahu, ha expresado en una publicación de X: «Teherán debería arder esta noche».

Por otra parte, Trump también criticó el bombardeo de Israel de este domingo a los suburbios del Dahye, bastión del grupo chií Hizbulá en el sur de Beirut, la capital libanesa, una de las líneas rojas de Irán para preservar la tregua regional.

«No estoy feliz con eso», concluyó el presidente en sus breves declaraciones a Fox News. EFE

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