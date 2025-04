Trump dice que los estadounidenses quieren que se postule a un nuevo mandato

El presidente Donald Trump aseguró este lunes que los estadounidenses quieren que se presente a un nuevo mandato, un paso prohibido por la Constitución de Estados Unidos pero que él ha calificado de posible.

El republicano de 78 años ocupó el cargo entre 2017 y 2021 y comenzó su segundo mandato en la Casa Blanca el pasado 20 de enero.

«La gente me está pidiendo que me presente», dijo Trump a los periodistas en el despacho oval ante preguntas sobre la posibilidad de ir por un tercer periodo.

«No lo sé. Nunca me lo he planteado. Dicen que hay una forma de hacerlo, pero no lo sé, no me he fijado en ello», afirmó.

Sobre una eventual contienda contra el expresidente Barack Obama, quien cumplió dos mandatos, Trump respondió: «Eso sería bueno, me gustaría».

El magnate republicano ya había asegurado el domingo en una entrevista con NBC News que no estaba «bromeando» sobre la idea de buscar un tercer periodo.

El primer mandatario de Estados Unidos, George Washington, estableció una tradición al no buscar otro turno tras completar su segunda presidencia en 1797.

Pero esta costumbre solo se añadió formalmente a la Constitución hasta después de la Segunda Guerra Mundial, con la ratificación de la 22ª enmienda en 1951.

En ella se establece que nadie puede ser elegido presidente estadounidense más de dos veces.

