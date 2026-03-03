Trump dice que más de 9.000 estadounidenses han abandonado O. Medio por la guerra de Irán

2 minutos

Washington, 3 mar (EFE).- Más de 9.000 estadounidenses han abandonado Oriente Medio por la guerra contra Irán lanzada el sábado por Estados Unidos e Israel, informó este martes el presidente estadounidense, Donald Trump.

En un mensaje en su red Truth Social, el republicano pidió a los estadounidenses en la región que deseen regresar a su país que se registren en la página web del Departamento de Estado para proporcionarles «opciones de viaje».

Según el republicano, el Gobierno estadounidense está fletando vuelos y reservando opciones comerciales para apoyar a sus conciudadanos.

El mensaje de Trump llega en medio de las críticas de la oposición demócrata contra su Gobierno por la falta de planificación para la evacuación de los estadounidenses antes del lanzamiento el sábado de la llamada operación Furia Épica.

La región, que alberga aeropuertos clave como el de Doha o el de Dubái, enfrenta cierres y restricciones en su espacio aéreo tras los ataques de Israel y Estados Unidos contra Irán, en los que murió el ayatolá Alí Jameneí, así como los bombardeos iraníes de represalia.

El secretario de Estado, Marco Rubio, confirmó este martes que entre 1.500 y 1.600 estadounidenses solicitaron ayuda para ser evacuados, asegurando que «tomará un poco de tiempo» prestar asistencia debido a los cierres de espacios aéreos anunciados por países de la región.

Estados Unidos pidió el lunes a sus ciudadanos que abandonen una quincena de países de Oriente Medio, como Israel, Jordania o Egipto.

Además, Estados Unidos cerró las embajadas en Kuwait y Arabia Saudí por los ataques iraníes. EFE

er/seo