Trump dice que mantiene conversaciones con Irán mientras amenaza con un ataque militar

1 minuto

Washington, 29 ene (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró este jueves que ha mantenido y seguirá manteniendo conversaciones con Irán, mientras amenaza con un ataque militar contra la República Islámica.

«Las he tenido y planeo seguir teniéndolas», dijo Trump al ser preguntado por la prensa sobre el estado de los contactos con Teherán, durante la presentación en Washington del documental de la primera dama, Melania Trump.

El mandatario aseguró que está buscando un acuerdo con el Gobierno iraní para evitar que obtengan un arma nuclear y para que «dejen de matar a manifestantes», dijo en relación a la represión de las protestas de las últimas semanas.

Trump no especificó con quién ha tenido esas conversaciones pero recordó que ordenó a una flota de la Armada estadounidense dirigirse hacia Irán.

«Tenemos muchos barcos muy grandes y muy poderosos navegando en este momento, y sería fantástico si no tuviéramos que usarlos», dijo.

El Gobierno iraní señaló este miércoles que considera más probable una confrontación bélica que una negociación con Estados Unidos. EFE

er/rrt

(foto)