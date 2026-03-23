Trump dice que negocia con Irán y suspende ataques previstos

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El presidente Donald Trump cambió de tono el lunes, en el 24º día de la guerra con Irán, al anunciar que Estados Unidos negocia con un responsable iraní y suspender abruptamente ataques previstos contra infraestructuras claves de la república islámica, aunque Teherán niega conversaciones.

La sorprendente revelación se produjo antes de que venciera, la noche del lunes, el plazo impuesto por Trump para que Irán reabriera la ruta marítima del estrecho de Ormuz o se enfrentara a que Estados Unidos «aniquilara» sus centrales eléctricas.

Los precios del petróleo cayeron y las bolsas se dispararon tras las declaraciones de Trump, pese a la negativa iraní.

La plataforma Axios señaló a Mohammad Bagher Ghalibaf, presidente del Parlamento iraní y una de las figuras no clericales más destacadas del país, como el interlocutor de Trump.

Pero Ghalibaf subrayó en X que «no hay negociaciones» en curso e insistió en que Trump busca «manipular los mercados financieros y petroleros y escapar del atolladero en el que se encuentran atrapados Estados Unidos e Israel».

La cancillería iraní reconoció que se recibieron mensajes de «algunos países amigos que indicaban una solicitud estadounidense de negociaciones destinadas a poner fin a la guerra», pero negó que se hubieran llevado a cabo, según la agencia oficial Irna.

Por su parte, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, quien dijo haber hablado con Trump, se mostró decidido a continuar los ataques en Irán y Líbano. Poco después, el ejército israelí anunció haber lanzado nuevos bombardeos contra objetivos del movimiento islamista Hezbolá en Beirut.

Aunque Omán medió en conversaciones indirectas entre Estados Unidos e Irán, antes de que Washington e Israel lanzaran la ofensiva militar el 28 de febrero, Egipto, Catar y Pakistán son mencionados como posibles intermediarios alternativos.

– «El más respetado» –

Trump afirmó que su gobierno mantiene conversaciones con una «persona de alto nivel» no identificada, pero no con el líder supremo del país, Mojtaba Jamenei, quien se cree está herido.

«Hemos eliminado el liderazgo (…) Pero estamos tratando con el hombre que creo que es el más respetado y el líder», dijo Trump.

Describió a este individuo como «muy razonable», aunque advirtió que, si las conversaciones fracasan en los próximos cinco días, «seguiremos bombardeando con todas nuestras fuerzas».

Miles de infantes de Marina estadounidenses se dirigen a Oriente Medio, en medio de especulaciones de que Trump estaría evaluando operaciones terrestres para apoderarse de activos petroleros iraníes o reabrir por la fuerza el estrecho de Ormuz.

– «Amenaza muy, muy grave» –

Desde el estallido de la guerra, Teherán ha respondido a los ataques de Estados Unidos e Israel con un bloqueo de facto del estrecho, por donde transita una quinta parte del crudo mundial, y ataques a instalaciones energéticas del Golfo y embajadas estadounidenses, así como objetivos en Israel.

El director de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), Fatih Birol, advirtió que, si la guerra se prolonga, las pérdidas diarias de petróleo abrirán la puerta a una crisis peor que el impacto combinado de los dos choques petroleros de los años 1970 y la invasión rusa de Ucrania.

«La economía mundial se enfrenta a una amenaza muy, muy grave», declaró.

Los precios del petróleo, que por el conflicto superaron los 100 dólares el barril, se desplomaron bruscamente tras los anuncios de Trump, mientras las bolsas repuntaban.

El crudo Brent, referencia internacional, se hundió alrededor de un 10,9% hasta los 99,94 dólares por barril. Y Wall Street cerró al alza, algo que no ocurría desde el 17 de marzo.

Trump afirmó que ya existían «puntos de acuerdo importantes» con los negociadores iraníes. Las condiciones de Estados Unidos incluían que Irán renunciara a cualquier ambición nuclear y entregara sus reservas de uranio enriquecido, señaló.

El mandatario estadounidense reiteró además su objetivo de un «cambio de régimen» en Irán, donde dice buscar una relación similar a la que tiene con el gobierno interino de Venezuela tras capturar al mandatario Nicolás Maduro.

«Miren a Venezuela, lo bien que está funcionando. Todo está saliendo tan bien, con el petróleo, y la relación con la presidenta» encargada, Delcy Rodríguez. «Quizás encontraremos alguien así en Irán», dijo.

– Campaña terrestre en Líbano –

Trump dio plazos y objetivos cambiantes para la guerra; el viernes dijo que estaba considerando «reducir» la operación, para después amenazar con atacar las centrales eléctricas de Irán, de las que el país tiene más de 90.

Netanyahu ha hablado de una campaña a largo plazo contra el gobierno iraní, patrocinador del movimiento islamista palestino Hamás, que lanzó el ataque del 7 de octubre de 2023 que desencadenó la guerra de Gaza.

En Líbano, Israel amplió su campaña terrestre contra el movimiento proiraní Hezbolá y ha advertido de «semanas de combates».

Los ataques de Israel en Líbano causaron más de 1.000 muertos y desplazaron a más de un millón de personas, según el ministerio de Salud libanés.

El ejército israelí afirmó el lunes que capturó a dos miembros de Hezbolá en el sur del Líbano después de que se rindieran.

La guerra causó la muerte de al menos 3.230 iraníes, incluidos 1.406 civiles, según la agencia con sede en Estados Unidos Human Rights Activists News Agency.

AFP no ha podido verificar de forma independiente las cifras de víctimas en Irán.

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