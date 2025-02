Trump dice que Nippon Steel retirará su oferta por U.S. Steel e invertirá en la empresa

Washington, 7 feb (EFE).- El presidente de EE.UU., Donald Trump, aseguró este viernes, tras reunirse con el primer ministro japonés, Shigeru Ishiba, que la empresa japonesa Nippon Steel retirará su oferta para comprar U.S. Steel y, en su lugar, realizará una inversión en la compañía.

«Buscarán una inversión en lugar de una compra. Me gusta esa idea. U.S. Steel es una empresa muy importante para nosotros. Fue la más grande del mundo durante 15 años, hace muchos años, hace 80 años, y no queríamos ver eso desaparecer. Como concepto psicológico eso no era bueno», afirmó.

«Así que han acordado invertir fuertemente en U.S. Steel en lugar de ser sus dueños, y eso suena muy emocionante», añadió el mandatario estadounidense durante una rueda de prensa en la Casa Blanca junto a Ishiba.

El encuentro entre Trump e Ishiba en el Despacho Oval se produce después de que el presidente recibiera el jueves en la Casa Blanca al consejero delegado de U.S. Steel, David Burritt, y tras la insistencia de Nippon Steel en que su oferta estaba alineada con los intereses de EE.UU. para potenciar la industria manufacturera.

La compañía japonesa había presentado una oferta de 14.900 millones de dólares para adquirir U.S. Steel, pero el entonces presidente Joe Biden (2021-2025) la bloqueó en marzo de 2024 al considerar que no era conveniente que una empresa extranjera tuviera tanto poder en un sector estratégico para el país.

Trump ya se había manifestado en contra de la compra el año pasado, aunque se esperaba que en la reunión con Ishiba se intentara encontrar una solución.

Otro de los anuncios del encuentro fue el compromiso de Japón de comprar más gas natural licuado de EE.UU. con el objetivo de reducir el déficit comercial bilateral, que en 2024 superó los 68.000 millones de dólares.

Japón, según apuntó Trump, empezará «pronto» a importar gas natural licuado desde Alaska.

«Cooperaremos para fortalecer la seguridad energética entre los dos países, incluido el aumento de las exportaciones de gas natural licuado de Estados Unidos a Japón de una manera mutuamente beneficiosa en términos de tipo de cambio», añadió Ishiba en la rueda de prensa conjunta.

Ishiba acudió a la reunión decidido a subrayar la importancia de Japón para EE.UU., como su principal inversor extranjero y uno de sus mayores socios comerciales. EFE

