Trump dice que no enviará tropas estadounidenses a Ucrania como garantía de paz

(Actualiza con declaraciones de la portavoz de la Casa Blanca)

Washington, 19 ago (EFE).- El presidente de EE.UU., Donald Trump, dijo que no contempla enviar tropas estadounidenses a Ucrania como parte de las garantías de seguridad de un futuro acuerdo de paz con Rusia, y dijo estar de acuerdo con que las naciones europeas tomen el liderazgo en ese sentido.

Presionado durante una entrevista con la cadena de televisión Fox News sobre si puede asegurar que no habrá «tropas de EE.UU. sobre el terreno» en Ucrania, Trump respondió: «tienen mi garantía».

«Yo solo estoy intentando evitar que la gente sea asesinada», insistió el mandatario, que el viernes dialogó con su homólogo ruso en Alaska (EE.UU.) antes de recibir el lunes al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, y a otros líderes europeos en la Casa Blanca.

Trump reiteró que «habrá algún tipo de seguridad» para Kiev, «aunque no dentro de la OTAN», y dijo estar de acuerdo con la presencia de fuerzas militares europeas en esa nación en guerra.

«Ellos (los ucranianos) no van a ser parte de la OTAN, pero tenemos a las naciones europeas, y ellas van a estar al frente. Y algunas de ellas, Francia y Alemania, también Reino Unido, quieren tener, ya sabes, tropas sobre el terreno. No creo que vaya a ser un problema, para serte sincero. Creo que Putin está cansado de esto. Creo que todos están cansados de esto», indicó.

Poco después, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, aclaró que aunque Trump ha dicho «categóricamente» que no enviará tropas a Ucrania, «sin duda EE.UU. podrá ayudar en la coordinación y quizás proporcionar otras garantías de seguridad a nuestros aliados europeos».

«El presidente Trump entiende que las garantías de seguridad son cruciales para asegurar una paz duradera, y ha ordenado a su equipo de Seguridad Nacional que se coordine con nuestros aliados en Europa, así como que continúe cooperando y debatiendo estos asuntos con Ucrania y Rusia», precisó Leavitt.

En su entrevista con Fox News, Trump dijo estar sorprendido porque -según aseguró- Putin y Zelenski se llevan «un poco mejor de lo que pensaba».

«Se están llevando un poco mejor de lo que pensaba; de lo contrario, no habría organizado la reunión de dos. Habría organizado la de tres, la trilateral. Pero creo que les está yendo un poco mejor. (…) No diría que alguna vez vayan a ser los mejores amigos, pero les va bien», declaró.

El estadounidense añadió que existe una «calidez» en su relación con Putin, y dijo que no le llamó mientras los representantes europeos se encontraban en la Casa Blanca para no ser «irrespetuoso» con el presidente ruso.

«Creo que ellos (los líderes europeos) esperaban que no lo hiciera delante de ellos. Pensé que eso sería una falta de respeto hacia el presidente Putin. Yo, sabes, no haría eso porque no han tenido las relaciones más cordiales. Y, de hecho, el presidente Putin no quería hablar con la gente de Europa. Es decir, ese era parte del problema», advirtió.

Trump contó que la llamada con el presidente ruso marchó bien y que este fue receptivo a la idea de una cita con Zelenski.

«Era como la una de la mañana. Pero él contestó muy contento; claro, trabaja muy duro, como todos nosotros, y tuvimos una muy buena llamada. Le dije que vamos a organizar una reunión con el presidente Zelenski, y que ambos se van a reunir, y luego, después de esa reunión, si todo sale bien, yo me uniré y cerraremos el asunto», narró.

Sin embargo, el Kremlin rebajó este martes las expectativas de una fecha inmediata y dijo que una cita de este tipo debe «prepararse minuciosamente», aunque indicó que «no rechaza ningún formato de trabajo, ni bilateral, ni trilateral». EFE

