Trump dice que no está dispuesto a ninguna concesión tras la última contraoferta de Irán

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Washington, 18 may (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este lunes que no está dispuesto a hacer concesiones tras recibir la última contrapropuesta de Irán para poner fin al conflicto.

En breves declaraciones telefónicas al New York Post, el republicano advirtió de que Irán «sabe lo que va a suceder pronto», en una aparente referencia a que Estados Unidos reanude sus ataques contra la República Islámica.

Trump, que ha mostrado su frustración en las últimas semanas por las «decepcionantes» respuestas que ha recibido de Irán, aseguró que no está «abierto» a ningún tipo de concesión, asegura el rotativo.

El presidente tampoco confirmó si estaría dispuesto a aceptar un veto de 20 años para el enriquecimiento de uranio por parte de Irán: «No estoy abierto a nada en este momento».

Las negociaciones entre Washington y Teherán para poner fin a la guerra iniciada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel llevan semanas estancadas, mientras el bloqueo del estrecho de Ormuz amenaza con provocar graves consecuencias económicas.

La República Islámica ha rechazado reiteradamente las condiciones impuestas por la Administración de Trump para frenar el enriquecimiento de uranio y este lunes anunció que ha presentado una contrapropuesta a través de los mediadores paquistaníes.

El domingo, Trump amenazó con reanudar la ofensiva, pausada desde abril por un alto el fuego, al asegurar que a Irán se le «acaba el tiempo». EFE

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