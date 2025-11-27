Trump dice que no invitará a Sudáfrica a la cumbre del G20 el año próximo en Miami

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este miércoles que Sudáfrica no será invitada a la cumbre del G20 que se celebrará el año próximo en Miami, debido a abusos contra la población blanca en ese país.

«Bajo mi dirección, Sudáfrica no será invitada al G20 de 2026, que se realizará en la gran ciudad de Miami, Florida, el año próximo», escribió el mandatario republicano en su red Truth Social, al citar «los espantosos abusos a los derechos humanos contra los afrikáners y otros descendientes de holandeses, franceses y alemanes».

Trump boicoteó la reciente cumbre del G20 en Johannesburgo, que se celebró sin la participación oficial de Estados Unidos.

El presidente sudafricano, Cyril Ramaphosa, se negó a la tradicional entrega formal de la presidencia del G20 a Estados Unidos como país anfitrión.

Desde su regreso a la Casa Blanca, Trump ha criticado al gobierno sudafricano por el presunto «genocidio» de los afrikáners, descendientes de los primeros colonos europeos.

La cumbre del próximo año del G20, que reúne a las 20 economías más grandes del mundo, está prevista en un campo de golf propiedad de la familia del presidente estadounidense, el «Trump National Doral Miami», en Florida.

