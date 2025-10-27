Trump dice que no se reunirá con Carney «durante un largo tiempo» tras evitarse en Malasia

Tokio, 27 oct (EFE).- El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dijo este lunes que no se reunirá con el primer ministro de Canadá, Mark Carney, «durante un largo tiempo», en plena escalada de la tensión comercial entre ambas naciones y después de que ambos coincidieran en una cumbre del Sudeste Asiático en Malasia.

«No quiero reunirme con él. No me reuniré con él por un largo tiempo», declaró Trump desde el avión presidencial durante su viaje a Japón, a donde llegó este martes y que es la segunda parada de su gira por Asia, según la transcripción enviada por la Casa Blanca.

Trump anunció el sábado un arancel adicional del 10% a Canadá, una medida que agrava la tensión comercial entre ambos países y que los ha llevado a suspender el diálogo bilateral.

El mandatario estadounidense anunció la tarifa en su cuenta de Truth Social, donde justificó el aumento por un anuncio televisivo que utilizaba declaraciones del expresidente republicano Ronald Reagan en contra de los gravámenes y que fue promovido por el Gobierno de Ontario, la provincia canadiense donde está ubicada Ottawa.

Trump y Carney coincidieron el domingo en Malasia durante la cumbre de líderes de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), que se celebra hasta el martes en Kuala Lumpur, si bien no llegaron a reunirse.

Carney, durante un foro económico en los márgenes de la ASEAN, admitió que estos cambios de gravámenes por parte de EE.UU. son «difíciles de gestionar», al tiempo que abrió la puerta a ampliar su comercio cib otras regiones del mundo para rebajar su dependencia de su vecino del sur.

El nuevo roce se inició de forma inesperada el jueves, cuando Trump anunció que había ordenado la suspensión de las negociaciones comerciales con Canadá por este comercial de un minuto.

En marzo, la Administración Trump impuso aranceles del 25 % a la mayoría de las importaciones procedentes de Canadá, que incluyen al acero, al aluminio y a varios productos del sector del automóvil.

Canadá elevó también sus gravámenes en represalia a la decisión de Washington, pero finalmente los retiró a partir del 1 de septiembre para facilitar el diálogo comercial con Trump. EFE

