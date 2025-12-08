The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

Trump dice que Nvidia enviará chip H200 a ciertos clientes en China y pagará el 25% a EEUU

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Nueva York, 8 dic (EFE).- El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo este lunes que permitirá a la tecnológica Nvidia enviar su chip de inteligencia artificial (IA) H200 a «clientes aprobados» en China y pagará un 25 % de esas ventas a Estados Unidos.

Trump escribió en Truth Social que ha informado a su homólogo chino, Xi Jinping, de que Washington «permitirá a Nvidia enviar sus productos H200 a clientes aprobados en China» y a otros países «bajo condiciones» que protejan su seguridad nacional.

El mandatario, que aseguró que Xi ha «respondido positivamente», agregó que un «25 % será pagado a EE.UU.», en referencia a las ventas de Nvidia del H200, y aclaró que ese acuerdo no afecta a otros chips de IA como Blackwell y Rubin.

«El Departamento de Comercio está ultimando los detalles y este mismo enfoque aplicará a AMD, Intel y otras grandes empresas estadounidenses», completó Trump.

El pasado agosto, el Gobierno de EE.UU. firmó un acuerdo similar con Nvidia y AMD para permitirles exportar chips de ordenadores a China pagando un 15 % de lo que ingresaran.

Nvidia cuenta, además, con una licencia específica para exportar a China el chip H20, de menor capacidad que el H200, y diseñado específicamente para ese país, a cambio de un 15 % de las ventas.

Un comité de la Cámara de Representantes de EE.UU. advirtió en julio al Gobierno de que los H20 superarían ampliamente la capacidad de fabricación local en China y podrían potenciar el desarrollo de la IA con fines estratégicos.

El político republicano argumentó hoy que la medida será beneficiosa para el empleo en EE.UU. y el liderazgo del país en la IA, y arremetió contra las políticas de su predecesor, el demócrata Joe Biden. EFE

nqs/jco/rrt

Los preferidos del público

Los más discutidos

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR